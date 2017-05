Pet Shop Boys vai se apresentar no Brasil em setembro

O Pet Shop Boys confirmou dois shows no Brasil em setembro. Eles se apresentam no dia 17, no Net Live, em Brasília, e no dia 19 no Espaço das Américas, em São Paulo. Esta será a sétima vez que a dupla inglesa formada por Neil Francis Tennant e Christopher Sean Lowe nos anos 1980 vem ao Brasil, dessa vez com turnê The Super Tour.

Na capital paulista, a pré-venda para o show começa nesta quinta-feira, 18, e vai até o dia 25 de maio pelo PayPal. A partir do dia 25, às 22h, começa a venda para o público geral. Os preços dos ingressos custam de R$ 240 a R$ 450 pelo site do Ingresso Rápido.

