Pesquisa destaca os gêneros musicais preferidos entre os moradores da região Centro-Oeste

A forma de consumí-la mudou com o passar dos anos, e cada localidade possui suas particularidades quando o assunto é o gosto musical de seus habitantes - Foto: Ilustração

Seja em casa, no trabalho ou no trânsito, por meio de diferentes plataformas, o brasileiro dificilmente vive sem música, pois ela consegue retratar as mais diversas sensações, marcando momentos, lugares e pessoas. A forma de consumí-la mudou com o passar dos anos, e cada localidade possui suas particularidades quando o assunto é o gosto musical de seus habitantes. A agência de pesquisa de mercado e inteligência Hello Research acaba de divulgar mais uma etapa do projeto Hello Monitor Brasil que mostra o gosto musical de quem mora nas cinco regiões do país.

A música sertaneja foi eleita como o gênero musical preferido dos moradores da região Centro-Oeste, com a adesão de 87% dos entrevistados. O ranking ainda registra a MPB com 47% da preferência, gospel (39%), rock (33%), reggae (24%), eletrônico (21%) e hip hop/rap (12%), entre outros estilos comuns ao dia-a-dia musical dos moradores do Sudeste.

De acordo com o executivo responsável pelo projeto Hello Monitor Brasil, Dorival Mata-Machado, a indústria está passando por um momento chave, a população brasileira está "envelhecendo", ao mesmo tempo em que a tecnologia de ouvir música está se renovando. O desafio para reter clientes é oferecer conteúdo equlibrado entre jovens e pessoas maduras engajadas em consumir música todo dia. O profissional completa ressaltando ser indispensável aos veículos que oferecem música com conteúdo reforçarem seus mecanismos de retenção de ouvintes, de forma que haja um maior equilíbrio entre jovens e pessoas maduras engajadas em consumir este tipo de produto.

A Hello Research realizou 1230 entrevistas pessoais e domiciliares em 75 municípios das cinco regiões brasileiras. Os resultados apresentam margem de erro de 3% para mais ou menos.