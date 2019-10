Perspectiva linear e preenchimento em aquarela serão abordadas em oficina de desenho no Marco

A oficina será dividida em duas partes, onde no primeiro sábado (19) será ministrada pelo professor Rodrigo Albuquerque e terá como foco a perspectiva linear com 1, 2 e 3 pontos de fuga - Foto: Lucas Lentes

Acontece nos dois últimos sábados desse mês (19 e 26 de outubro) das 14 às 17 horas, a oficina de Desenho no Museu de Arte Contemporânea (Marco), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

As inscrições estão abertas por meio do Programa Educativo, as aulas são direcionadas para maiores de 16 anos e serão ministradas pelos professores Alan Vilar e Rodrigo Albuquerque e terá o valor de R$ 45,00.

A oficina será dividida em duas partes, onde no primeiro sábado (19) será ministrada pelo professor Rodrigo Albuquerque e terá como foco a perspectiva linear com 1, 2 e 3 pontos de fuga.

Já no segundo sábado (26) será ministrado pelo professor Alan Vilar, tendo como objetivo ensinar os alunos a realizar o preenchimento em aquarela, mostrando suas principais técnicas, quais materiais necessários e suas funções.

Para participar é necessário levar os seguintes materiais: Lápis HB, borracha, aquarela pentel 12 cores, pincel keramik nº 8 e 2 e papel canson 300g/m², serão oferecidas 10 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera.

MINISTRANTES

Alan Vilar é ex-aluno do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), Acadêmico de Engenharia Civil UCDB, professor de desenho na Arquitécnica há 5 anos e da Artgrafite há 1 ano e meio.

Rodrigo Albuquerque é ex-aluno do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), professor de desenho da Loja Arquitécnica há 5 anos e da ArtGrafite há 4 anos e acadêmico de Artes Visuais da Unopar.

SERVIÇO

Oficina de Desenho no Museu de Arte Contemporânea

Data: 19 e 26 de outubro

Horário: 14h ás 17h

Valor: R$ 45,00 (Sem material incluso)

Endereço: Marco - Rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas

Mais informações: 3326-7449