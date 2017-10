Personalidades se solidarizam com vítimas de ataque a tiros em Las Vegas

Na noite deste domingo, dia 1º, a cidade de Las Vegas foi palco do maior tiroteio da história dos Estados Unidos, que deixou ao menos 50 mortos e 400 feridos, muitos deles em estado grave. O ataque ocorreu durante um festival de música country,

Diversos artistas e personalidades se manifestaram prestando condolências às pessoas afetadas pelo massacre. Rihanna considerou o tiroteio um "ato horrível de terror". Já a dupla de DJs The Chainsmokers disse, no Twitter, que Las Vegas é sua segunda casa e afirmou não acreditar no que aconteceu.

Taylor Swift também sem manifestou: "Não há palavras para expressar o desamparo e tristeza que meu coração quebrado está sentindo pelas vítimas em Vegas e por suas famílias", escreveu. "Acordei com as notícias devastadoras sobre Las Vegas. Estou orando por todo mundo!, disse a socialite Kim Kardashian.

