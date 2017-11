Personalidades falam sobre o combate ao racismo

Personalidades no Brasil e no mundo têm questionado o porque do racismo, e se colocado à frente da luta pelo fim do preconceito. O E+ selecionou algumas das falas mais impactantes de alguns porta-vozes da causa racial. Veja:

Thais Araujo

Neste mês de novembro, Thais se apresentou no TEDxSP, sob o tema 'Mulheres que Inspiram'. Em sua fala, ela trouxe à tona os temores que tem sobre a relação entre a sociedade e pessoas negras: "Meu filho é um menino negro e liberdade é um direito que ele não vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator - mesmo com seis anos de idade", disse.

Lupita Nyong

Ao ter sua foto editada para ilustrar a capa de uma revista italiana, a atriz se pronunciou em seu Instagram. "Há um longo caminho ainda para combater o preconceito inconsciente contra o cabelo, textura e complexidade dos cabelos de mulheres negras"

Serena Willians

A tenista reagiu ao comentário racista de Ilie Nastase, capitão da seleção de tênis da Romênia, que comentou sobre a cor da pele do filho de Serena, à época grávida de 20 semanas. "Fico muito desapontada ao saber que vivemos numa sociedade onde pessoas como Ilie Nastase podem fazer comentários tão racistas sobre mim e meu filho que ainda nem nasceu."

Raissa Santana

Foi a vencedora do Miss Brasil, a primeira mulher negra depois de um jejum de 30 anos. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ela disse que ajudar meninas e mulheres a se aceitarem mais. "A estar de bem com seu próprio corpo. Não apenas com o cabelo, mas também com seus traços negros."

Barack Obama

Após o episódio racista em Charlostville, nos Estados Unidos, quando supremacistas brancos e neonazistas marcharam pelas ruas em agosto de 2017, o ex-presidente Barack Obama compartilhou uma mensagem que bateu recorde de curtidas no Twitter. "Ninguém nasce odiando outra pessoa devido a cor da pele, passado ou religião"