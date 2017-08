'Personagem tem a minha embocadura', diz Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Atriz

Mãe de dois filhos - João Betti e Bento Blat -, Maria Ribeiro explica por que a conquista do Kikito de melhor atriz teve um gostinho muito especial.

Como foi vencer em Gramado?

Havia uma expectativa muito grande de toda a família. Meus filhos fizeram a maior festa. Afinal, o Paulo (Betti) e o Caio (Blat) já tinham Kikitos, só faltava a mãe ganhar. E eu amo esse festival. Gramado começou grande, teve um período de crise, mas conseguiu se reinventar e readquirir toda sua importância. Acho muito bom que isso tenha ocorrido.

Rosa é muito forte...

Já me perguntaram se eu acho que vou ter outra personagem tão boa. Não quero nem pensar, porque senão paraliso. Mas a Rosa foi um presentão, sim. A Laís testou outra atriz para o papel, então eu não concorria sozinha. Mas, quando li o roteiro, senti que a Rosa tinha a minha embocadura. A Laís via o Saia Justa, depois até me disse que escreveu pensando em mim. Encontrei nela minha força, minha vulnerabilidade, minha sensibilidade. Foi muito intenso fazer.

Você virou polemista na TV. Como se sente?

Foi muito rico, mas quero agora curtir esse momento de pop star de cinema. É tão breve... Quando perguntam minha profissão, digo - atriz. Quero interpretar mais. Me expressar por meio de personagens.

