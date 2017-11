Perfil oficial da Barbie no Instagram faz post de apoio ao casamento gay

Internautas estão comemorando uma foto publicada no perfil oficial da Barbie no Instagram, na última terça-feira, 21. A imagem mostra duas bonecas juntas: uma delas é a versão loira mais tradicional e a outra é uma homenagem à blogueira de moda Aimee Song. No entanto, a camiseta que ambas usam é o motivo da repercussão do post. As bonecas vestem uma peça com a frase 'love wins' (amor ganha), texto que foi amplamente difundido como uma hashtag em 26 de junho de 2015 quando o casamento gay foi legalizado em todo o território norte-americano.

Seguidores comemoram e fazem brincadeiras dizendo que, finalmente, a Barbie 'saiu do armário', ou seja, assumiu sua homossexualidade. Outros internautas fazem comentários ironizando o papel e a importância do Ken (boneco que em muitas situações é comercializado como namorado da Barbie). De maneira geral, o clima é de apoio à boneca e às relações homoafetivas.