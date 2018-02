Perfil no Instagram faz sucesso ao mostrar amizade entre huskies e recém-nascido

"O vínculo que eles têm é incrível", diz Aaron Wallman, de 27 anos, criador da página - Foto: Instagram

Uma família de Manchester, no Reino Unido, tem ganhado a internet com fotos e vídeos de seu filho recém-nascido, Parker, e de sua relação com dois huskies siberianos.

Os huskies sempre foram muito carentes e adoram atenção, por isso dormem no mesmo quarto da família, assim como o bebê Parker, que adora os cães. "O vínculo que eles têm é incrível", diz Aaron Wallman, de 27 anos, criador da página.

No perfil, ele explica que sempre amou cachorros e teve esses animais em sua família, mas nem sempre é fácil. "Muita gente adota huskies porque eles são bonitos, e eles são, mas ninguém entende o trabalho duro e a dedicação necessárias para cuidar desses cachorros", explica.

Quando criou a página, há três anos, era apenas uma brincadeira. Os dois huskies, Millie e Hupert, têm seis anos de idade e estão com a família desde que tinham 8 semanas. "Mas depois de alguns meses começou a crescer, e o amor que fui adquirindo pelos cães também". Um ano depois, conseguiram 100 mil seguidores e, na última semana, atingiram a marca de 500 mil.