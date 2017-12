Pepê visita filha de Neném na maternidade e se diz 'admirada'

Nesta quinta-feira, 30, Pepê visitou a sobrinha Valentina, filha da irmã gêmea Neném e Thais Baptista. A menina veio ao mundo na quarta-feira, dia 29. "Admirada com a Valentina", escreveu Pepê no Instagram, na legenda da foto na qual aparece com recém-nascida. Valentina, apesar de ter menos de dois dias de vida, já ganhou um perfil no Instagram - que conta com mais de 3 mil seguidores.