'Pensei que estaria no topo do mundo, mas estava errada' desabafa Meghan Trainor

Prestes a retomar sua carreira, a cantora e compositora Meghan Trainor utilizou seu perfil no Instagram para divulgar uma carta aberta aos fãs, no último domingo.

"Uau! Não consigo acreditar que já faz quase dois anos desde que lancei Thank You e quatro anos desde que All About That Bass saiu e mudou minha vida para sempre. Vocês têm sido uma parte muito importante desta jornada, e não tenho nem por onde começar a dizer o quanto vocês e seu apoio significam para mim!", escreveu.

Em 2016, a vencedora do Grammy de artista revelação teve que interromper a carreira para cuidar da saúde. "Eu sofri uma hemorragia severa nas cordas vocais e fui forçada a passar por uma cirurgia e cancelar todos os shows e compromissos restantes até o fim de 2016. Depois, em 12 de fevereiro de 2017, exatamente um ano após ganhar meu Grammy, eu me encontrava me submetendo à minha segunda cirurgia nas cordas vocais em seis meses. Foi o lugar mais sombrio que já vivenciei e eu não tinha certeza se sairia daquilo... mas eu saí!" desabafa.

"O ano seguinte ao lançamento de Thank You foi o mais desafiador da minha vida. Depois de ganhar o Grammy, lançar meu segundo álbum e entrar em minha terceira turnê, pensei que estaria no topo do mundo, mas estava errada. Foi exatamente o oposto", diz.

Na carta, Meghan revela que está recuperada e ansiosa para compartilhar com seu trabalho com os fãs. "Eu, minha saúde e minha felicidade nos tornamos meu foco completo e total. Encontrei o amor da minha vida, Daryl, e gravei meu álbum favorito dos que já criei. Readquiri controle da minha vida e me dei conta de que não existem desculpas para que eu não trabalhe em mim mesma e foque no que mais importa na minha vida", explica.

"Não existem palavras apropriadas para dizer obrigada por seu amor e apoio infinitos. Fazer música para vocês me fez superar isso. Todas as músicas que estão vindo são para vocês e por causa de vocês. Mal posso esperar para compartilhar o que tenho feito. Espero que vocês amem tanto quanto eu amo", finaliza a cantora.

A cantora irá lançar seu novo single, chamado No Excuses, no dia 1º de março.