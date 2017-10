Penelope Cruz como Donatella Versace é destaque em trailer de série

A segunda temporada da série 'American Crime Story', chamada The Assassination of Gianni Versace, irá contar a história do assassinato do estilista Gianni Versace, morto em sua própria mansão em 1997 pelo americano Andrew Cunanan, um garoto de programa.

Na trama, que tem estreia prevista para 2018, o estilista italiano é vivido por Édgar Ramirez, Cunan é interpretado por Darren Criss, Ricky Martin dá a vida a Antonio D'Amico, namorado de Versace na época, e Donatella Versace, irmã do estilista e atual estilista da grife que carrega o sobrenome dos irmãos, é vivida por Penelope Cruz.

No novo teaser de divulgação da série, é a personagem que aparece em destaque. Ela aparece de luto, usando óculos escuros, em frente a mansão do irmão, após o crime.