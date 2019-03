No Globo Repórter desta sexta, 29, o público vai acompanhar uma visita a Alter do Chão, no Pará, que é composto por ilhas e extensas faixas de areia branca banhadas pelas águas cristalinas do Rio Tapajós. Quem realiza essa incursão é a repórter Tatiana Nascimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.