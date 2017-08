Pela primeira vez, Victoria's Secrets irá fazer desfile na Ásia

Ainda sem data, o desfile anual de lingeries da Victoria's Secret já tem local para ocorrer: em Xangai. Esta é a primeira vez que a tradicional apresentação da grife ocorre na Ásia.

A marca norte-americana também anunciou o retorno de duas 'angels' que estavam de licença maternidade, Candice Swanepoel e Behati Prinsloo, que irão se juntar a Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill e as brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Lais Ribeiro na passarela chinesa.

Além das 'angels' - modelos que fazem parte do casting fixo da Victoria's Secret e são as únicas que desfilam usando asas - as brasileiras Dany Braga, Barbara Fialho, Bruna Lírio, Gizele Oliveira e Samile Bermannelli também estão confirmadas na apresentação.

Izabel Goulart e Isabeli Fontana ficaram de fora da edição de 2017 do desfile.

