Peixeiro que se tornou empreendedor promove workshop em Campo Grande sobre poder das vendas

O fundador do Grupo Hoken, Hélio Tatsuo - Divulgação

O empresário Helio Tatsuo Yostsui tem experiência de sobra para tratar de um tema aparentemente simples, porém essencial para todas as organizações: saber vender seu produto. Com 30 anos de carreira, ele resolveu documentar toda a sua experiência e compartilhar o seu conhecimento. Neste sábado, 24, o fundador do Grupo Hoken promove curso intensivo de vendas em Campo Grande e compartilha tudo o que aprendeu ao longo de sua carreira como vendedor.

O workshop acontece no auditório do Sebrae, às 15h, com inscrições gratuitas pelo telefone (67) 3326-1101.

Com uma história de persistência e superação na profissão de vendas, Hélio Tatsuo, fundador do Grupo Hoken, lançou recentemente o livro “Você nasceu para vender muito”, da Editora Gente, em São Paulo. A obra mostra com detalhes as histórias vividas pelo especialista durante sua trajetória de mais de 30 anos, com o objetivo de orientar os profissionais de todas as áreas de atuação aperfeiçoarem sua capacidade de vender.

“Passei por dificuldades para concretizar o meu sonho de empreender, mas os obstáculos me impulsionaram a buscar estratégias que pudessem fazer o meu desejo se tornar realidade. Nessa obra, descrevo experiências boas e ruins e como consegui superar todas e alcançar o sucesso na profissão. Além disso, conto como desenvolvi a minha equipe de vendas que é considerada uma das melhores do Brasil”, afirma o autor.

A história de Hélio Tatsuo

Tatsuo é um desses empresários natos que com esforço e trabalho, conseguiu colocar projetos em prática. De origem humilde, começou a trabalhar muito cedo. Aos 10 anos, ajudava o pai nas feiras livres, limpando e vendendo peixes. Aos 20, resolveu deixar a feira e procurar outro emprego. Nessa época, conheceu a realidade do mercado.

O empreendedor batalhou para se firmar no mercado de trabalho e, após alguns anos de atividades, passando por várias empresas, executando a funcao de vendedor, tornou-se um talentoso treinador de vendas e grande gestor de equipes. Hoje, milionário, aos 49 anos, comanda o grupo que fundou em 1997.

Atualmente, a empresa de Tatsuo conta com centenas de franquias distribuídas em todo o País, mais de 4 mil afiliados e sua rede de empreendedores fatura mais de R$ 100 milhões por ano.

Sempre com sua visão empreendedora, em 2017, a empresa ingressa no setor de vendas diretas com sua plataforma HK Club, que oferece vários produtos de consumo, tais como, nutrição, perfumaria, cosméticos e serviços.

Com vasta experiência em vendas e gestão, aplicada em seus negócios próprios, o empresário decidiu aplicar sua experiência em uma das atividades que lhe proporciona prazer: ensinar. Foi então, que em agosto de 2017, desenvolveu uma escola de treinamentos, a Tatsuo Academy, que oferece conteúdos gratuitos, cursos presenciais e online. A escola trabalha vendas não como uma profissão e sim como umas das maiores habilidades das pessoas bem sucedidas e tem como missão Formar os melhores líderes do mercado para proporcionar liberdade pessoal e financeira com um conteúdo de alto padrão de qualidade.

Ficha técnica

Livro: Você Nasceu para vender muito

Preço: R$34,90

Páginas: 205

Editora Gente

Clique no ponto vermelho, no centro da foto e ouça a entrevista: