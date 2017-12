'Peguei uma flor e ajoelhei', conta Sandy sobre pedido de namoro a Lucas Lima

No sábado, dia 2, foi ao ar o "Estrelas" com participação de Sandy e Lucas Lima, e o casal contou um pouco sobre seu relacionamento. Os dois estão casados há nove anos e, antes disso, namoraram por quatro, e deram dicas de como manter uma relação saudável.

"O segredo, é respeito, amizade, confiança e admiração, acho que é muito importante admirar o parceiro. E amor, né, porque ninguém casa sem amor", falou Sandy.

"Para mim, o primeiro (segredo) é ter uma parceira muito inteligente. Por mais que tenha amor, a gente sempre tem probleminhas, coisas que não batem, não dão certo, e a gente tem de saber lidar com isso e, para conseguir ir para a frente, a pessoa tem que ser muito inteligente. E comida né, porque quando a gente tá com fome, a gente fica muito mal-humorado", brincou Lucas.

"E muita terapia para aturar o mal humor!", emendou Sandy. A cantora ainda relembrou como fez o pedido de namoro a Lucas. "A gente estava ficando, aí ele falou: 'quando você quiser, você me avisa'. Aí eu fui lá, preparei tudo, peguei uma flor, ajoelhei e falei: 'Você quer namorar comigo?'", contou. "Ela sabia que, com uma flor, eu iria me derreter", brincou Lucas.

Sandy ainda disse que o marido foi muito ativo nas preparações do casamento, ajudando nas provas de comidas, de bebidas, e também na composição das músicas que tocaram na festa. "Eu escrevi todos os arranjos e inclusive compus a música para ela entrar, ela nunca tinha ouvido (a canção)", contou Lucas.