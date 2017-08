Pedro Correia de Araújo ganha mostra no Masp

Dentro do eixo temático Histórias da Sexualidade, que inspira diversas exposições no Masp ao longo deste ano, o museu inaugura, esta semana, a mostra Pedro Correia de Araújo: Erótica. Sob curadoria de Fernando Oliva, são exibidas 66 pinturas do pernambucano. O conjunto revela a sensualidade presente na fase brasileira do artista, após sua passagem por Paris, com obras que datam de 1929 até 1955 (ano de sua morte).

Os trabalhos estão divididos em quatro núcleos representativos de sua produção: 'nus', 'danças', 'retratos' e a chamada 'Série Erótica'. Marcadas pelo uso de matrizes geométricas - deixadas propositalmente à mostra -, as figuras de Araújo podem ser constantemente associadas a certa frieza e melancolia.

ONDE: Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: 6ª (25). 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Até 18/11. QUANTO: R$ 30 (3ª, grátis).

