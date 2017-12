Pedro Chaves toma posse como novo imortal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O senador Pedro Chaves (PSC) tomará posse na próxima segunda-feira, às 19h30, na cadeira número 19 da Academia Sul-mato-grossense de Letras - Divulgação

O senador Pedro Chaves (PSC) toma posse na segunda-feira (11), como acadêmico na ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), na cadeira de número nº 19, outrora ocupada pela professora Maria da Glória Sá Rosa e que tem como patrono João Guimarães Rosa. O evento acontece às 19h30, na sede da instituição (Rua 14 de Julho nº 4715, Altos do São Francisco), em Campo Grande.

Autor do livro “Vencendo Desafios” (obra autobiográfica com 276 páginas), o senador vai se tomar um ‘imortal’. Para ele, a posse na ASL é um marco histórico em sua trajetória de vida. “A conquistade uma cadeira na Casa de Ulisses Serra é um privilégio, uma vitória que o trabalho e a educação me proporcionaram”, destacou Pedro Chaves.

Na abertura do evento haverá uma breve pauta artística (três músicas) com os cantores/compositores Celito e Gilson Espíndola. Em seguida, conforme rito próprio da solenidade, a acadêmica Marisa Serrano fará a saudação ao novo imortal da ASL.

Para Pedro Chaves, é um orgulho participar de um grupo tão seleto de pessoas que contribuem para a cultura de Mato Grosso do Sul. “É uma honra e uma responsabilidade muito grande entrar para aAcademia Sul-Mato-Grossense de Letras e ocupar a mesma cadeira da minha querida amiga Glorinha Sá Rosa, uma referência da cultura em nosso estado. Serei eternamente grato aos colegas acadêmicos e tudo farei para fortalecer, cada vez mais, a nossa instituição, incentivando a leitura e trabalhando com muito afinco pela educação, que é a marca da minha vida”.

Pedro Chaves é educador, senador, palestrante, articulista e escritor. É Conselheiro do Instituto Histórico e Geográfico de MS, Conselheiro do SOS Pantanal e Membro do Conselho Regional deEconomia de MS. É formado em Economia pela Universidade de Campinas, possui curso de formação educacional universitária na Universidade de Michigan-USA. É doutor Honoris Causa, pelo Centro Universitário de Brasília e autor do livro “Vencendo Desafios” (obra autobiográfica com 276 págs).