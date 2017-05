Pedro Bial estimula debates em seu talk-show

Desde janeiro dedicado ao novo projeto, Pedro Bial estreia nesta terça, 2, na Globo, seu talk-show "Conversa com Bial", logo depois do "Jornal da Globo". O programa entrará na faixa de horário que, durante 16 anos, foi ocupado por Jô Soares - e, por isso, Bial diz que pediu sua bênção. Para cumprir a missão, ele deixou a apresentação do "Big Brother Brasil" após 16 edições à frente do reality.

Apesar de o formato talk-show inspirar a ideia de que "Conversa com Bial" será apenas um programa de entrevistas, o jornalista formatou a atração ao seu estilo. Quando tiver apenas um convidado, pretende ser mais do que um entrevistador e viabilizar um diálogo mais amplo. Se o tema pedir um debate, ele fará o papel de mediador. Se o assunto instigá-lo a sair do estúdio, ele reassumirá o papel de repórter e partirá para outros lugares em busca dessa conversa.

Alguma semelhança com "Na Moral", programa que ele apresentou na casa e tinha uma dinâmica parecida? Bial admite que, do "Na Moral", vem a experiência em trazer debates, múltiplas ideias, um espaço para ouvir.

Ele terá ainda a companhia de colunistas, como o escritor Sérgio Rodrigues, a cantora Karol Conka, o historiador Eduardo Bueno, o economista José Márcio Camargo, entre outros especialistas, que entram no debate quando o tema em questão for relacionado a suas áreas.

Como é de praxe nos talk-shows, o de Bial também terá trilha sonora ao vivo conduzida por uma banda de cinco músicos de São Paulo. E o convidado do programa que quiser poderá se juntar a eles, mesmo não sendo músico.

Num momento em que a televisão, aberta e fechada, oferece uma grande oferta de talk-shows brasileiros e também estrangeiros, Pedro Bial afirma que a diferença é que ele não é humorista: é jornalista - e, estudioso desse formato, lembra que os primeiros talk-shows tinham apresentadores jornalistas. Isso não significa que o programa não terá toques de humor, a cargo do roteirista Renato Terra e do pessoal do Sensacionalista. Com direção artística de Monica Almeida e direção de conteúdo de Ingo Ostrovski, "Conversa com Bial" será exibido de segunda a sexta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários