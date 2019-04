Pedro Almeida é o novo curador do Jabuti

Editor com mais de 20 anos de experiência, Pedro Almeida é o novo curador do Prêmio Jabuti. Mais tradicional premiação do mercado editorial, o Jabuti é concedido pela Câmara Brasileira do Livro e passou por mudanças polêmicas em sua última edição, sob a curadoria de José Armando Bagolin, que deixou o cargo antes da cerimônia. Uma delas foi a junção das categorias infantil e juvenil.

O conselho curador será formado por Mariana Mendes, Camile Mendrot, Cassius Medauar, Marcos Marcionilo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.