Peças utilitárias, esportes, fauna e flora inspiram verão da Fendi

Com forte influência de roupas utilitárias e uma pitada de esportividade, a Fendi desfilou seu verão 2019 na manhã desta quinta, 20, em Milão. "Uma floresta urbana em que pragmático e exótico caminham juntos", define na marca nas suas redes sociais.

Nessa temporada, a grife romana cuja criação é capitaneada por Karl Lagerfeld e Silvia Fendi aposta em vestidos fluidos e esvoaçantes de seda estampada com motivos florais e aves, e em peças superluxuosas em couro, como um trench pistache com maxibolsos e mangas em couro perfurado ou um top-corset com nervuras marcando a cintura usado com saia na altura do joelho no mesmo material.

Na contramão da tendência de marcas de luxo, como Gucci, Givenchy, Versace, Chanel e Prada, que vêm abolindo o uso de peles de animais em suas criações, a grife especializada no material ainda faz uso dele. Na passarela, apareceram aqui e ali em jaquetas tipo bomber recortadas por zíperes, ou forrando os bolsos de algumas roupas.

O aspecto utilitário e funcional deste elemento é uma chave da coleção, sendo destaque em casacos, vestidos e nos acessórios, especialmente nas bolsas e numa série de cintos com compartimentos de tamanhos variados.