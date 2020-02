Peça teatral ‘Um Musical Congelante 2' chega na Capital em março

A peça teatral "Um Musical Congelante 2" é uma fiel adaptação da continuação do enredo das irmãs separadas desde cedo - Foto: Divulgação/Assessoria

Let It Go, Let It Go.... Está chegando em Campo Grande a peça teatral ‘Um Musical Congelante 2 - A Jornada’, uma adaptação fiel do famoso desenho Frozen. O espetáculo vai acontecer no dia 15 de março, às 17h, no Palácio Popular da Cultura.





Os ingressos podem ser adquiridos no novo estande do Comper Jardim dos Estados, na Avenida Mato Grosso com a Ceará, ou pelo site. Informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565 e no telefone (067) 3326-0105.

O musical

A Rainha de Arendelle recorda uma história que seu pai contava na sua infância e percebe algo importante sobre o próprio pai: uma história que se passou em uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará a Rainha a compreender a origem de seus poderes sobre o gelo.





A peça teatral "Um Musical Congelante 2" é uma fiel adaptação da continuação do enredo das irmãs separadas desde cedo por causa dos poderes congelantes de uma das irmãs.

Assim como o primeiro Espetáculo, conta com um grande elenco, figurinos luxuosos, cenários e efeitos especiais para representar a adaptação desse grande sucesso dos cinemas.