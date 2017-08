Peça que narra história de Malala é indicada a prêmio de teatro jovem e infantil

A Academia de Arte e Cultura divulgou a lista com os indicados do 1º semestre de 2017 à 4° edição do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, uma iniciativa com patrocínio da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A lista compõe 18 categorias dos melhores espetáculos e artistas do teatro infanto-juvenil do Estado de São Paulo. Até o fim do segundo semestre será divulgada a lista completa, incluindo os indicados do segundo semestre. A cerimônia de premiação será no primeiro semestre de 2018.

O espetáculo 'Senhor das Moscas' lidera a lista com sete indicações, seguido de 'Nerina, a Ovelha Negra', e 'Pescadora de Ilusão', com seis indicações cada um. A montagem 'Salve, Malala', que narra a vida da jovem paquistanesa Malala Yousafzai, nobel da Paz, compete na categoria autoria de texto original, de Alessandro Hernandez.

Confira a lista completa:

01- AUTORIA DE TEXTO ORIGINAL

- Alessandro Hernandez - Salve, Malala!

- Marcelo Romagnoli - Gagá

- Pedro Granato - 11 Selvagens

- Núcleo Caboclinhas - Cora, Doce Poesia

- Dario Uzam - Menino Coragem

02 - AUTORIA DE TEXTO ADAPTADO

- Marcos Daud - Fuente Ovejuna

- Sidnei Caria - Nerina, a Ovelha Negra

- Angelo Brandini - Henriques

- Gpeteanh - Pescadora de Ilusão

- Marcus Cardeliquio, Heitor Goldiflus, Julia Ianina, Fernando Nitsch, Vitor Vieira e Camila Cohen - Kazuki e a Misteriosa Naomi.

03 - DIRETOR

- Sidnei Caria - Nerina, a Ovelha Negra

- Chico Pelúcio - Pagliacci

- Zé Henrique de Paula e Fernanda Maia - Carrossel - o Musical

- Angelo Brandini - Henriques

- Zé Henrique de Paula - Senhor das Moscas

04 - CENOGRAFIA

- Victor Merseguel - Cora, Doce Poesia

- Tarcisio Zanon, Raquel Theo e Etc e Tal - João o Alfaiate - Um Herói Inusitado

- Zé Henrique de Paula - Romeu e Julieta - de Almas Sinceras e União Sincera nada há que Impença

- Eliseu Weide - Salve, Malala!

- Marisa Bentivegna - Gagá

05 - FIGURINO

- Deborah Corrêa - Kazuki e a Misteriosa Naomi

- Marco Lima - Alice no País do Iê Iê Iê

- Christiane Galvan - Henriques

- Sivana Marcondes - A Menina da Lagoa

- Marco Lima - Pescadora de Ilusão

06 - ILUMINAÇÃO

- Adriani Simões - Um Estranho com Asas

- Fran Barros - Carrossel - o Musical

- Vânia Jaconis e César Pivetti - Kazuki e a Misteriosa Naomi

- Marisa Bentivegna - Gagá

- Fran Barros - Senhor das Moscas

07 - TRILHA MUSICAL ORIGINAL

- Pedro Paulo Bogossian - Pescadora de Ilusão

- Fernanda Maia, Michele Iacocca, Sidnei Caria e Ronaldo Liano - Nerina, a Ovelha Negra

- Fernando Escrich - Henriques

- Jonathan Silva - Eleguá, Menino e Malandro

- Dr. Morris - Kazuki e a Misteriosa Naomi

08 - TRILHA MUSICAL ADAPTADA

- Paola Musatti e Vera Abbud - O Jardim do Imperador

- Raul Teixeira e Aragonesco - Menino Coragem

- Eduardo Albertino - Certa vez numa Ilha

- Marcelo Pellegrini - Pagliacci

- Fernanda Maia - Romeu e Julieta - de Almas Sinceras e União Sincera nada há que Impeça

09 - MELHOR ATOR

- Davi Novaes - O Príncipe DesEncantado

- Bruno Fagundes - Senhor das Moscas

- Guto Togniazzolo - Gagá

- Ghilherme Lobo - Senhor das Moscas

- Alvaro Assad - João o Alfaiate - Um Herói Inusitado

10 - MELHOR ATOR COADJUVANTE

- Fernando Paz - Pagliacci

- Val Pires - Henriques

- Marcio Moura - João o Alfaiate - Um Herói Inusitado

- Fernando Nitsch - Kazuki e a Misteriosa Naomi

- Thalles Cabral - Senhor das Moscas

11 - MELHOR ATRIZ

- Bia Resende - Nerina, a Ovelha Negra

- Carol Badra - Pescadora de Ilusão

- Luci Salutes - Certa vez numa Ilha

- Mel Lisboa - Pescadora de Ilusão

- Paola Musatti - O Jardim do Imperador

12 - MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

- Márcia de Oliveira - Carrossel - o Musical

- Anna Toledo - Lembro todo dia de Você

- Stefani Dourado - Certa vez numa Ilha

- Melissa Teles Lôbo - João o Alfaiate - Um Herói Inusitado

- Carla Candiotto - Pagliacci

13 - REVELAÇÃO

- Rodrigo Alfer - autoria de texto original - O Príncipe DesEncantado

- Juliana Barone - atriz - Branca de Neve e Zangado

- Giselda Perê, Rubens Alexandre e Renato Caetano - elenco - Eleguá, Menino e Malandro

- Camila Cohen -atriz - Kazuki e a Misteriosa Naomi

- Eduardo Moreira - autoria de texto original - Branca de Neve e Zangado

14- PRÊMIO ESPECIAL

- Projeto BuZum - pela divulgação e valorização do trabalho dos artesãos populares pernambucanos que criaram os 40 bonecos utilizados no espetáculo itinerante - Mamulengo

- Grupos A Hora da História e Conto em Cantos - pela extensa pesquisa sobre as lendas populares da região de Florianópolis (SC) utilizadas no espetáculo - A Menina da Lagoa

- Kleber Montanheiro - pelo visagismo no espetáculo - Kazuki e a Misteriosa Naomi

- Cia Paideia de Teatro - pela integração exemplar entre teatro e escolas do bairro de Santo Amaro, bem como pelos 10 anos de realização do Festival Internacional Paideia de Teatro para a Infância e Juventude - Uma Janela para a Utopia

- Cleber de Oliveira - pelo visagismo no espetáculo - João o Alfaiate - Um Herói Inusitado

15 - MELHOR PRODUÇÃO

- SESI - Serviço Social da Indústria e La Mínima Circo e Teatro - Pagliacci

- Felipe Rodrigues - Certa vez numa Ilha

- SESI - Serviço Social da Indústria e Núcleo Experimental - Senhor das Moscas

- Juliano Barone e Tânia Reis - Fuente Ovejuna

- GO Produções e Eventos e Firma de Teatro - Carrossel - o Musical

16- MELHOR ESPETÁCULO INFANTIL

- Nerina, a Ovelha Negra

- Henriques

- Pescadora de Ilusão

- Gagá

- Kazuki e a Misteriosa Naomi

17- MELHOR ESPETÁCULO JOVEM

- Romeu e Julieta - de Almas Sinceras e União Sincera nada há que Impeça

- Certa vez numa Ilha

- Pagliacci

- Fuente Ovejuna

- Senhor das Moscas

18 - PRÊMIO SUSTENTABILIDADE

- Coletivo das Galochas, por apresentar às crianças da Ocupação Aqualtune, em Pinheiros, o tema muito atual da crise de refugiados pela guerra na Síria, no espetáculo - Cantos de Refúgio

- Cia. Maracujá Laboratório de Artes - pela criatividade e seriedade em abordar o tema do preconceito e da discriminação no espetáculo - Nerina, a Ovelha Negra

- Cia. Pelo Canto - pela sensibilidade e graça ao defender os cuidados com a natureza e a importância vital de se cultivar as áreas verdes do planeta, no espetáculo - O Jardim do Imperador

- Cia. La Leche - por encenar o espetáculo Salve, Malala! como um libelo em defesa da igualdade dos sexos, do direito à educação e do acesso irrestrito às escolas

- Cia Articularte - pelo projeto Histórias Sem Fronteiras, voltado para o intercâmbio e inclusão de público de refugiados, exilados, imigrantes e suas crianças, resultando no belo espetáculo - Menino Coragem.

Veja Também

Comentários