Peça 'O Pai' chega a Campo Grande nos dias 21 e 22 de outubro

A peça ‘O Pai’ será encenada nos dias 21 e 22 de outubro no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. De acordo com a organização do evento, no sábado, o espetáculo terá início às 21 horas e no domingo, às 19 horas.

A apresentação de Fulvio Stefanini e elenco, celebra os 60 anos de carreira do ator. O elenco é formado por Carol Gonzalez, Deo Patricio, Carol Mariottini, Paulo Emilio Lisboa e Wilson Gomes.

Os ingressos podem ser adquiridos no 2° piso do Shopping Campo Grande, no stand Pedro Silva Promoções ou através do site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Para outras informações ligue 3326 – 0105.

A peça

Com humor, o drama retrata o relacionamento entre um pai e uma filha que precisam aprender a lidar com a idade avançada, as dúvidas, as doenças e as importantes decisões familiares.

De forma lúdica, a peça mostra um homem cuja memória vacila, colocando em contraste o real e a ficção, o verdadeiro e o falso, o importante e o superficial. A direção é assinada por Léo Stefanini, filho de Fulvio.

