Peça inspirada em série de Elena Ferrante chega a São Paulo

Entre a quarta-feira, 2, e o dia 6 de outubro, o Sesc Pompeia recebe a Scena - Semana da Cena Italiana Contemporânea. A programação conta com três trabalhos que aproximam o teatro de áreas como literatura, dança e circo, e que giram em torno da temática dos afetos e das amizades.

A companhia Fanny&Alexander abre a programação com Storia di unAmicizia (foto), única adaptação teatral autorizada pela escritora da aclamada tetralogia de Elena Ferrante. Dirigida por Luigi de Angelis, a montagem é dividida em duas partes.

A primeira delas, Le Due Bambole (60 min.; 12 anos), é apresentada na 4ª (2), às 21h. Já a segunda, que reúne os títulos Il Nuovo Cognome e La Bambina Perduta (90 min.; 12 anos), tem sessão na 5ª (3), às 21h.

Tido como uma das revelações do teatro e da dança na Itália, o bailarino, dramaturgo e diretor Marco dAgostin apresenta o monólogo First Love (45 min.; 14 anos), no dia 4/10, às 21h. Na peça, ele parte de memórias autobiográficas, com as quais relembra seu passado como jovem esquiador, para refletir sobre seu percurso do esporte para a arte.

Explorando a linguagem circense de forma poética, o espetáculo Untitled - I Will Be There When You Die (50 min.; 12 anos), criação de Alessandro Sciarroni, encerra o evento com sessões nos dias 5/10, às 21h, e 6/10, às 18h.

ONDE: Sesc Pompeia.

Teatro (342 lug.).

R. Clélia, 93, 3871-7700.

QUANTO: R$ 15/R$ 50.