Peça dirigida por Lázaro Ramos e Kiko Mascarenhas está entre estreias de teatro

ESTREIAS

O Jornal - The Rolling Stone

Com direção de Kiko Mascarenhas e Lázaro Ramos, a peça mostra três irmãos que tentam superar a morte do pai. Um deles acaba tendo um amor proibido com um homem. 90 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia sáb., 20h; dom., 19h. R$ 9/R$ 30. Até 15/4.

O Gosto da Própria Carne

Roberto Lage dirige texto do americano Albert Innaurato. A peça traz a história de um jovem obeso e de sua família desestruturada. Com Rita Malot, Roberson Lima e outros. 70 min. 18 anos. Ágora Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. Estreia - sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 29/4.

Nomen

A Cia. do Pássaro - Voo e Teatro e a Cia. do Caminho Velho contam a história de uma garota, seu pai doente e um soldado, enclausurados em escombros de guerra. 50 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia - sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 8/4.

Revolta Lilith

Baseada no mito de Lilith, tida como a primeira mulher de Adão, a peça retrata a fuga da personagem, que parte em exílio e organiza uma revolta. Dir. Martha Kiss Perrone. 80 min. 12 anos. Casa do Povo. R. Três Rios, 252, Bom Retiro, 3227-4015. Estreia 5ª (15). 5ª a dom., 20h. R$ 10/R$ 30. Até 1º/4.

Roupa Suja

Baseada em contos de Marcelino Freire, a peça mostra a história do povo brasileiro que busca mudar sua condição de vida, tendo a roupa como sinal de status. Dir. João Júnior. 60 min. 16 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (60 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 2ª (12). 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 17/4.

Vestígios - A História da Vila Itororó

Com direção de Renato Andrade, a peça parte de textos de Ibsen para representar os quase 100 anos de história da Vila Itororó, conjunto arquitetônico do bairro da Bela Vista. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico (50 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (10). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/4.

REESTREIAS

Coriolano

A Cia. Ocamorana (foto) se inspira na obra de Shakespeare para mostrar a história de Caio Marcio Coriolano, general que trama vingança após não obter o apoio dos cidadãos na disputa pelo cargo de cônsul. 120 min. 12 anos. Teatro Municipal João Caetano (430 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. A partir de 5ª (15). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 8/4.

Iracema Via Iracema

Encenada dentro de um ônibus parado na esquina da unidade, a tragicomédia retrata a história de mulher de origem rural, semianalfabeta, que escolhe viver para sempre dentro de um coletivo. 90 min. 12 anos. Sesc Bom Retiro (28 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. A partir de sáb. (10). Sáb., 19h. R$ 9/R$ 30. Até 24/3.