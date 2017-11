Peça dirigida por Gerald Thomas está entre as estreias de teatro e dança

Dilúvios, novo espetáculo assinado e dirigido por Gerald Thomas, traz um ambiente de fantasia e reflexões sobre a humanidade nos dias de hoje, com temas como o excesso de informações e a proliferação de notícias falsas. A peça, assim, não tem exatamente uma narrativa, mas um apanhado de imagens e ideias que, conectadas, estimulam a reflexão.

Quem lidera o elenco é a atriz portuguesa Maria de Lima, que trabalha com Thomas desde 2010. Ela dá vida a Santa DesGoogle das DesGraças, figura que personifica uma série de aspectos caóticos da sociedade contemporânea. Além disso, as nova-iorquinas Lisa Giobbi e Julia Wilkins comandam coreografias aéreas, elementos que reforçam a atmosfera de devaneios do espetáculo.

120 min. 18 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia sáb. (11). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. Até 17/12. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

TEATRO

A Vida em Vermelho - Brecht & Piaf

Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto protagonizam o musical. No texto de Aimar Labaki, eles vivem os dois artistas, que dividem ideias, medos e sonhos. Dir. Bruno Perillo. 120 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 6ª (10). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 27/11.

Vou Voltar

O Sesc 24 de Maio recebe duas peças do grupo Ponto de Partida. Vou Voltar traz temas como o refúgio. E Mineiramente destaca obras como a de Guimarães Rosa. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Vou Voltar: estreia 6ª (10). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Sessão extra: 20/11, 18h. Até 20/11. Mineiramente: sáb. (11), 17, 18 e 20/11, 13h. R$ 9/R$ 30.

Estudo.Mineirinho

Baseada no conto Mineirinho, de Clarice Lispector, a peça da Cia. Transversal conta a história

de um criminoso assassinado com 13 tiros. Dir. Tom Paranhos. 60 min. 14 anos. Inbox Cultural (40 lug). Rua Teodoro Sampaio, 2.355, Pinheiros. Estreia sáb. (11). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 19/11.

Manifesto Inapropriado

A Cia. Histriônica faz um manifesto cênico, a partir de uma série de depoimentos e matérias de jornal sobre o universo LGBT. 90 min. 16 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Estreia 4ª (15). 4ª a sáb., 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 23/12.

Piche

A Cia. do Caminho Velho retrata um jovem de periferia torturado por policiais milicianos, caso que envolve líderes políticos e religiosos. 50 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (40 lug). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação. Estreia sáb. (11). Sáb., 21h; dom., 20h; 2ª, 21h. R$ 20. Até 11/12.

Sertãohamlet

Dirigida e estrelada por Guido Campos, a peça relaciona o personagem Hamlet com o cangaceiro Virgulino Ferreira dos Santos, o Lampião, já que ambos tiveram os pais assassinados. 60 min. 10 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Estreia 5ª (16). 5ª e sáb., 20h30. R$ 7/R$ 25. Até 16/12.

Vocês que me Habitam

Com direção de Erica Montanheiro, a peça mostra o encontro de uma mulher e uma médica, que traz à tona temas como relações familiares e violência contra a mulher. Com Ana Elisa Mattos e Joyce Roma. 80 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 2ª (13). 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/12.

DANÇA

Lluvia

A dançarina flamenca Eva Yerbabuena (foto) apresenta espetáculo que propõe uma homenagem a sentimentos como a melancolia e o desamor. Em cena, ela é acompanhada por quatro músicos e mais quatro bailarinos. 90 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (16), 21h. R$ 50/R$ 180.

Um Certo Canto Brasileiro

A Studio 3 Cia. de Dança interpreta canções de nomes como Cartola e Tom Jobim. O trabalho tem coreografia de Anselmo Zolla. Na 4ª (15), às 17h, há sessão gratuita no vão-livre do Masp. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 3ª (14) e 5ª (16), 20h. R$ 40.

Eu por Detrás de Mim

Com direção de Ana Bottosso, a montagem da Cia. de Danças de Diadema é inspirada na obra do artista dinamarquês Olafur Eliasson e no conto O Espelho, de Guimarães Rosa. 50 min. 14 anos. Galeria Olido. Sala Paissandu (136 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 6ª (10) e sáb. (11), 20h; dom. (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Noite Tchaikovski

Com música executada pela Osesp, a São Paulo Companhia de Dança encena o segundo ato de O Lago dos Cisnes. O programa traz ainda trechos de três outras obras de Tchaikovski: a abertura Romeu e Julieta e duas partes de O Quebra-nozes. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (10), 21h; sáb. (11), 16h30; dom. (12), 19h. R$ 50.

T

O catalão Jodi Galí apresenta espetáculo que propõe um jogo de tensão entre o corpo do performer e objetos cotidianos. 50 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª (10), sáb. (11) e dom. (12), 19h30. R$ 30.