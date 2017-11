Peça com Caco Ciocler no elenco está entre as estreias de teatro

"Selvageria" é o novo projeto do diretor Felipe Hirsch com o grupo Ultralíricos. Em 2013, eles estrearam "Puzzle", a partir de obras de escritores brasileiros contemporâneos. De 2016, o díptico "A Tragédia e a Comédia Latino-americana" focava a literatura da região.

O novo trabalho, porém, dispensa a ficção. Treze atores - entre eles, Caco Ciocler, Georgette Fadel e Magali Biff - encenam texto embasado em pesquisas na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP, e na Bibliografia Brasiliana, de Rubens Borba de Moraes.

O enredo traz 12 documentos que ajudam a compreender o Brasil. É o caso de "Carta a El-Rei D. Manuel", de Pero Vaz de Caminha, e do primeiro relato de uma mulher sobre o País, de 1777.

180 min. (com intervalo). 16 anos. ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. QUANDO: Estreia 6ª (3). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 17/12. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Rio Mais Brasil

Dirigido por Ulysses Cruz, o musical aborda a diversidade sonora nacional. Com Leonardo Vieira e Cris Vianna no elenco, a trama exibe os bastidores de um filme que quer mostrar o País de forma inédita. 105 min. 12 anos. Teatro Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, tel. 3472-2229. Estreia 6ª (3). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 100. Até 26/11.

Preto

A peça da Companhia Brasileira de Teatro traz o discurso de uma mulher negra para abordar temas como a recusa da existência de diferenças na sociedade. Dir. Márcio Abreu. Com Grace Passô, Renata Sorrah e outros. 100 min. 14 anos. Sesc Campo Limpo (124 lug.). R. N. S. do Bom Conselho, 120, tel. 5510-2700. Estreia 5ª (9). 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 17/12.

Lovlovlov

Na peça, inspirada em cartas de amor de Carmen Miranda, dois atores falam o mesmo texto em um espaço bipartido, e o público escolhe de qual lado assistir. Dir. Isabel Teixeira. 70 min. 18 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. Estreia 5ª (9). 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do espetáculo). Até 19/11.

Bicho

Com texto de André SantAnna e direção de Georgette Fadel, a peça mostra o encontro entre duas travestis, um garoto de programa e um estudante de teatro. Companhia do Feijão (50 lug.). R. Teodoro Baima, 68, República. Estreia sáb. (4). 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 19h. R$ 30. Até 27/11.

Graça

A peça do Grupo Gattu mostra moradores do interior surpreendidos com a chegada de uma palestra que traz o questionamento: "afinal, o que é a Graça?". Dir. Eloisa Vitz. 60 min. 14 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, tel. 3791-2023. Estreia 3ª (7). 3ª a 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 17/12.

Orinoco

Na peça dirigida por Gisele Valeri, em um barco à deriva, duas vedetes decadentes refletem sobre a vida. 60 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Estreia 6ª (3). 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis. Até 2/12.

Uma Pilha de Pratos na Cozinha

Escrita por Mário Bortolotto, a peça tem direção do ator Alexandre Borges. Em cena, quatro amigos falam sobre a vida e a morte. 40 min. 18 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Estreia 5ª (9). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis. Até 18/11.

Space Invaders

A Cia. do Fubá apresenta peça sobre um garoto de 14 anos que teve seu espaço invadido quando os filhos adolescentes de seu padrasto se mudaram para a sua casa. Dir. Fernanda Gama. 75 min. 12 anos. Espaço Elevador (41 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 10/12.