Peça com Alexandre Nero muda de teatro após problema acústico

O problema de vazamento de som entre o Teatro das Artes e o Teatro Clara Nunes, que atormentou o público e a produção no Shopping da Gávea, encerrou na última semana para o musical O Grande Sucesso, com o ator Alexandre Nero.

O espetáculo anunciou, neste domingo, 26/3, que se mudará para o Teatro do Leblon a partir de 7 de abril. No Clara Nunes, o elenco não era ouvido por parcela do público, devido o barulho que vazava do teatro de baixo, que apresenta o musical Renato Russo no mesmo horário, com uma banda de rock. No Leblon, a peça ficará até 30 de abril, com sessões de sexta a domingo.

A questão da acústica atrapalhou a peça desde sua estreia, em 10 de março. Alexandre Nero chegou a ameaçar não subir no palco, o que gerou um conflito no shopping, com o cancelamento repentino de Renato Russo, O Musical, estrelado por Bruce Gomlevsky. O musical em tributo ao líder da banda Legião Urbana só conseguiu retomar sua temporada com uma liminar da justiça.

