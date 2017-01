Paulo Gustavo revela que emagreceu 8 quilos para fazer 'Minha Mãe é uma Peça 2'

"Minha Mãe é uma Peça 2" é um sucesso nos cinemas: é o terceiro filme brasileiro da história com maior bilheteria nos cinemas, perdendo apenas para "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Tropa de Elite 2". Mas, para viver a Dona Hermínia no filme, Paulo Gustavo teve de passar por alguns desafios.

Na última quarta-feira, 18, o ator revelou a seus seguidores do Instagram que perdeu muito peso para viver a personagem. "Oito quilos mais magro do que estou agora! Tudo para fazer Dona Hermínia", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a atuação do ator e a história do filme. "Olha ... amei tanto o filme que eu até assisti 3 vezes no cinema", comentou um dos seguidores, enquanto outro disse: "Parabéns pelo filme! Foi sensacional mesmo! Chorei de emoção e morri de rir também".

Veja Também

Comentários