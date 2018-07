Paulo Gustavo relembra câncer de pele e faz alerta a seguidores

O ator Paulo Gustavo falou a respeito do câncer na pele pelo qual passou e fez um alerta a seus seguidores nos stories de seu Instagram.

"Hoje eu fui à praia, mergulhei no mar, não pude postar foto... Não queria dar esse desgosto por causa do corpo. A questão é estar satisfeito ou não. Eu não estou com o meu. Queria ter um corpo diferente do que eu tenho. Eu vou malhar!", introduziu.

Na sequência explicou melhor sua situação: "Eu não posso tirar a roupa não é só por isso não. Eu tive um câncer de pele - toma cuidado! - e aí tenho que ficar com aquela roupa de proteção contra raios UVB e UVA".

"Eu tive um câncer de pele na fuça que operei e tirei, mas não posso pegar sol. Então tô todo protegido. Você que não teve também tem que se cuidar, tá? Sou casado com dermatologista e sei do que eu tô falando!", concluiu.