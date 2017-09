Paulo Betti fala sobre saída de Maria Ribeiro do 'Saia Justa'

Maria Ribeiro foi uma das apresentadoras do Saia Justa entre 2013 e 2016. No programa da última quarta-feira, 20, a diretora Laís Bodanzky foi uma das convidadas e falou sobre seu novo filme, Como Nossos Pais, no qual Maria atua.

A diretora falou da atriz em diversos momentos e Paulo Betti, ex-marido da atriz, resolveu aproveitar a exibição do programa para falar da demissão de Maria. "Foi visível e risível o desconforto, verdadeira saia justa. Maria Ribeiro foi demitida por telefone, de forma deselegante e injusta, na véspera do Natal. Hoje foi a volta do cipó de arueira. Imagino o clima nos bastidores. A ausência de Maria foi eloquente", desabafou Betti no Instagram.

Entretanto, Maria não falou de sua demissão e apenas compartilhou uma foto da participação de Laís no Saia Justa, se mostrando orgulhosa. "Minhas musas Bárbara Gancia e Laís Bodanzky na minha ex-casinha", escreveu na legenda.

