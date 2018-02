Paulistanos se despedem do carnaval de rua em ritmo de axé

São Paulo se despede hoje (18) do Carnaval com 40 blocos na programação, entre eles o Pipoca da Rainha, da cantora baiana Daniela Mercury, que desde as 15h arrasta uma multidão de foliões na Rua da Consolação. O bloco espera reunir 100 mil pessoas, segundo os organizadores.

Outros pontos de atrações carnavalescas neste domingo são a Avenida Faria Lima, onde a também baiana Gilmelândia anima o bloco Se Te Pego, Não Te Largo; a Praça da República, com a Orquestra Voadora e a mistura de ritmos como rock, funk, pop, jazz, frevo, samba e maracatu.

Ontem (17) 1,65 milhão de pessoas compareceram no encerramento oficial do carnaval de rua da Avenida 23 de Maio, local onde a festa foi realizada pela primeira vez, animados pelos blocos Navio Pirata do Baiana System, Largadinho e Sebah Vieira. De acordo com a prefeitura, o som foi reduzido na zona hospitalar e também houve um reforço na oferta de banheiros químicos, bem como postos médicos e faixas de sinalização.

Segundo a prefeitura, desde o pré-carnaval, mais de 9 milhões de participantes dos desfiles de blocos de rua na capital paulista.