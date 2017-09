Paula Lima estreia o show Voz e Piano, na terça, 19, às 21h, no Teatro Porto Seguro (Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios; ingressos: R$ 50/R$ 70). O repertório foi criado a partir de momentos especiais da carreira da cantora, conhecida por sua trajetória de samba, funk e MPB. Ao lado do pianista Naldo Souza e Ramos, ela interpreta canções como Meu Guarda-Chuva (Jorge Ben Jor), Olha (Roberto Carlos/Erasmo Carlos), Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim), As Rosas Não Falam (Cartola), Olhos Nos Olhos (Chico Buarque), entre outras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

