Paula Fernandes e Luan Santana cantarão juntos versão brasileira de 'Shallow'

A cantora sertaneja Paula Fernandes anunciou nesta segunda-feira, 13, parceria com Luan Santana para a gravação de 'Juntos', versão brasileira do hit Shallow. Paula já havia recebido autorização de Lady Gaga para adaptar a música para o português. O anúncio da parceria foi feito no Twitter da sertaneja.

Em uma postagem no Instagram, Paula Fernandes disse ter se impressionado com Shallow logo na primeira vez que escutou a música. "Quando eu ouvi Shallow pela primeira vez ela já mexeu comigo de imediato. Quis aprender a tocar e a cantar. Será uma grande responsabilidade trazer Shallow pra nossa língua, pra nossa história", escreveu a cantora. "Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, Lady Gaga", completou. A cantora ainda fez um pequeno mistério sobre quem faria o dueto com ela.

Shallow integra a trilha sonora de 'Nasce uma estrela' e foi escrita por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, ganhando pós produção de Benjamin Rice e da própria Lady Gaga. A música rendeu a Gaga o Oscar de Melhor Canção Original.