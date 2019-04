Paula é a campeã do 'BBB 19'; relembre polêmicas da participante

Paula von Sperling foi a ganhadora do BBB 19 após o último programa da atual edição do programa, exibido na noite de sexta-feira, 12. Ela ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão de reais. Alan Possamai foi o vice-campeão.

A 19ª edição do Big Brother Brasil passou por uma reviravolta em sua reta final. Às vésperas da final do programa, na madrugada de quinta-feira, 11, Hariany, melhor amiga de Paula no jogo, empurrou-a e acabou sendo expulsa. A família de Hariany emitiu uma nota apoiando a decisão da Globo.

Apesar de frequentes críticas feitas pelo público nas redes sociais ao longo do programa, o BBB 19 registrou a maior votação do reality show em toda a sua história no paredão que resultou na eliminação de Elana com 202.406.432 votos.

As polêmicas de Paula, a ganhadora do BBB 19

campeã da 19ª edição do BBB, Paula se envolveu em diversas polêmicas ao longo da atração. A participante foi acusada de intolerância religiosa contra um colega de confinamento por afirmar: "Tenho medo do Rodrigo. Ele mexe com esses trecos... ele sabe cada Oxum divindade de matriz africana deles lá. Nosso Deus é maior".

O E+ entrou em contato com Fábio França, irmão de Rodrigo, que disse: "Não posso achar que o meu deus é maior que outro deus. Sendo crime ou não, a fala da Paula não pode ser admitida".

Em outra ocasião, ao contar a história de uma amiga que teria sido esfaqueada, Paula falou sobre a aparência do autor do crime, em fala que foi considerada racista.

"Eu pensei que ia chegar o maior 'faveladão' lá, né? Quando vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália, no Canadá, não sei...", afirmou.

Em outro momento, foi repreendida por Gabriela ao usar o termo "cabelo ruim". "Não fala isso. Ruim é o preconceito", rebateu Gabi.

Em uma conversa sobre doação de órgãos no BBB 19, Paula ainda fez uma declaração que gerou polêmica nas redes sociais: "Como que você vai chegar no céu sem olho? Vai tá vivo o seu coração, o seu olho, em outra pessoa aqui, e você vai estar sem, lá no céu!"

Apesar das polêmicas, Paula também foi um exemplo de persistência no reality show: venceu três das quatro provas de resistência no programa - que, somadas, duraram cerca de 69 horas.

O que Paula fará com o prêmio do BBB 19

Ao saber que estava na final, após superar Carol Peixinho no último Paredão, na quinta-feira, 11, Paula havia afirmado: "Lutei muito no começo do programa, foi muito difícil. Joguei quando precisei jogar, me diverti quando precisei e briguei quando precisei brigar. Tentei fazer um jogo limpo e verdadeiro".

Na ocasião, ela garantiu que destinaria o prêmio para ajudar seus familiares, que estariam passando por uma crise financeira: "Estou no Big Brother pela minha família e quero retribuir tudo o que já fizeram por mim, que vivam bem e felizes".

O BBB 19

A 19ª edição do Big Brother Brasil contou com alguns feitos inéditos. Pela primeira vez na história, por exemplo, a decisão final pela eliminação de um participante da casa foi feita pelos próprios confinados - a escolhida foi Tereza, após o público ter reduzido uma lista prévia a apenas duas opções.

Também houve a maior quantidade de indicados à eliminação da história do jogo, o chamado "Superparedão", logo na primeira semana. Vinicius foi o menos votado para a permanência entre os 14 concorrentes e acabou sendo o primeiro a deixar o jogo.

Uma 'tradição' do BBB que foi resgatada também nesta edição foi a presença de um estrangeiro na casa, o italiano Alberto Mezzetti.

O BBB 19 também chamou atenção pela quantidade de desclassificações: foram três, ao todo, incluindo a de Hariany, na véspera da final.

Antes mesmo de o programa ter início, o lutador Fábio Kamikase foi desclassificado por conta de um contrato de patrocínio não informado à emissora. Vinhetas com seu rosto e suas falas já haviam sido divulgadas na programação, mas ele não chegou a entrar na casa.

Depois, foi a vez de Vanderson que, após acusações feitas por ex-namoradas em Rio Branco, no Acre, onde mora, foi intimado a depor em uma delegacia no Rio de Janeiro. Por sair da casa, foi eliminado do BBB 19. Na ocasião, rebateu as acusações, afirmando que tratavam-se de "mentiras".

O BBB 19 chegou ao fim após 88 dias, com um show de Ivete Sangalo na grande final, que contou com a presença de outros participantes eliminados anteriormente. Ao todo, foram 14 paredões e 22 festas. O programa contou, mais uma vez, com a apresentação de Tiago Leifert.