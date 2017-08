Paul McCartney tocará bateria no novo disco do Foo Fighters

Paul McCartney vai tocar bateria no novo disco do Foo Fighters. A informação foi confirmada pelo guitarrista e vocalista da banda, Dave Grohl. O trabalho do grupo, Concrete And Gold, será lançado no dia 15 de setembro. "Paul McCartney toca bateria em uma de nossas canções. Ele é um amigo. Nós o conhecemos há muito tempo. Um cara incrível, o mais maravilhoso no mundo", disse Grohl em entrevista à ET Canadá.

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, contou que, quando o ex-Beatle gravou sua participação no trabalho, ele sequer conhecia a música. "Ele chegou e Dave pegou um violão e mostrou para ele rapidamente. Paul se sentou e fez tudo em dois takes", afirmou.

O novo disco do Foo Fighters tem 11 faixas inéditas. O grupo já mostrou algumas das canções em shows pela Europa. Além de Run (1º single), a banda também tocou Sunday Rain, Lah Di Da, Dirty Water e Arrows.

