Paul McCartney lança clipe de música em homenagem ao Brasil

De volta ao topo da lista de mais vendidos nos Estados Unidos com um álbum Egypt Station, Paul McCartney lançou no domingo, 16, o clipe da música em homenagem ao Brasil, Back in Brazil. A canção é uma das faixas de seu novo álbum.

Gravado em Salvador, o vídeo traz como personagem principal a bela garota que conhece o rapaz bonitão - tal e qual está na letra - e o casal combina ir junto ao show de Paul McCartney na capital baiana.

Um desencontro faz com que a morena vá sozinha ao show. E ela é uma das privilegiadas que sobem ao palco e conhecem de perto o ex-Beatle.