Paul McCartney confirma 4 shows no Brasil em outubro

Paul McCartney anunciou nesta terça-feira, 2, que vai fazer quatro shows no Brasil em outubro. As apresentações serão realizadas em Porto Alegre (Beira-Rio, em 13 de outubro); São Paulo (Allianz Parque, em 15 de outubro); Belo Horizonte (Mineirão, em 17 de outubro) e Salvador (Fonte Nova, em 20 de outubro). O disco dos Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que completa 50 anos em 2017 e é considerado um dos importantes da história da música pop, deve ter destaque nas apresentações.

Para clientes com cartão ELO, a pré-venda exclusiva começa nesta sexta-feira, 5, à 00h01 pela internet; às 10h na bilheteria oficial de Porto Alegre (no Estádio Beira-Rio, sem taxa de conveniência); e ao meio-dia nas bilheterias oficiais de São Paulo (no Citibank Hall, sem taxa de conveniência) e de Belo Horizonte (no BH Hall, sem taxa de conveniência).

Nos pontos de venda espalhados pelo Brasil, a pré-venda exclusiva para clientes com cartão ELO começa também ao meio-dia desta sexta-feira.

Já as vendas para o público em geral começam no dia 8 de maio à 00h01 pela internet e às 10h nos pontos de venda espalhados pelo Brasil.

Porto Alegre

Quando: sexta-feira, 13 de outubro

Onde: Estádio Beira-Rio (Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas)

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h30

Capacidade: 49,5 mil pessoas

Ingressos (com meia-entrada): R$ 350 (cadeira superior), R$ 400 (pista), R$ 580 (cadeira inferior), R$ 650 (cadeira premium) e R$ 850 (premium ELO)

Classificação etária: menores de 10 anos não serão permitidos. De 10 a 15 anos, permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

São Paulo

Quando: domingo, 15 de outubro

Onde: Allianz Parque (Rua Turiassú, 1840 - Perdizes)

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h

Capacidade: 45,5 mil pessoas

Ingressos (com meia-entrada): R$ 350 (cadeira superior), R$ 400 (pista), R$ 580 (cadeira inferior) e R$ 850 (premium ELO)

Classificação etária: menores de 10 anos não serão permitidos. De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Belo Horizonte

Quando: terça-feira, 17 de outubro

Onde: Estádio do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - Pampulha)

Abertura dos portões: 17h30

Horário do show: 21h30

Capacidade: 51 mil pessoas

Ingressos (com meia-entrada): R$ 350 (cadeira superior vermelho leste; cadeira superior roxo oeste; e cadeira superior amarelo sul), R$ 400 (pista), R$ 580 (cadeira inferior leste, oeste e sul) e R$ 850 (premium ELO)

Classificação etária: menores de 10 anos não serão permitidos. De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Salvador

Quando: sexta-feira, 20 de outubro

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré)

Ingressos: informações de pré-venda exclusiva para Clientes Cartões Elo e vendas para públicos em geral para Salvador serão divulgadas em breve

Veja Também

Comentários