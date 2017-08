Patrícia Poeta nega que tenha consumido remédios para emagrecer

Patrícia Poeta usou suas redes sociais para fazer um alerta nesta terça-feira, 22. Ela informou que empresas estão usando sua imagem para vender medicamentos para emagrecer e nega que tenha usado qualquer produto com essa finalidade.

A apresentadora informou que recebe muitas mensagens de fãs perguntando sobre tais substâncias. "Sequer conheço eles e fico preocupada ao saber que muitos de vocês compram esses medicamentos acreditando que tomei eles de fato. Não é verdade", declarou.

Patrícia diz que seu desabafo foi motivado por notícia do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que afirmava que ela estaria hoje em Tribunal de Justiça do Rio contra uma empresa de medicamentos homeopáticos.

"Como cidadã e pessoa pública, é meu dever entrar na Justiça contra esses criminosos e alertar o consumidor de boa fé", justificou a apresentadora.

Ela ainda deu a dica para quem procura perder peso: "É preciso ter força de vontade mesmo. Fazer reeducação alimentar orientada por bom profissional e exercícios físicos! Saúde em primeiro lugar!".

Veja Também

Comentários