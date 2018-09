Patrícia Abravanel revela que Silvio Santos ajudou na circuncisão do neto

Silvio Santos ajudou na circuncisão do neto Pedro, de quatro anos de idade, filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria. A revelação foi feita durante o Jogo dos Pontinhos deste domingo, 16, no SBT.

A pergunta feita por Silvio aos participantes do programa foi: "Se o Cabrito Tevez fosse judeu, ele teria o que cortado?". O auditório se divertiu com a questão.

Quando chegou sua vez, Patrícia Abravanel respondeu "prepúcio" e deu detalhes do procedimento pelo qual o filho passou. "Vai lá um rabino, que também é um pouco médico, puxa e pelinha assim do 'pipi' e corta o prepúcio. O Pedro fez e você também deve ter cortadinho...", falou para o pai, arrancando risos da plateia.

"Todos os netos meninos fizeram. Fazem com oito dias de vida. E quem segurou a perninha do bebê? Foi o meu pai!", contou Patrícia. Silvio Santos rebateu na hora. "Eu segurei o pinto do bebê?", disse gargalhando. O apresentador parou para pensar e concluiu: "Será que fizeram isso comigo?"