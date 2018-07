Patrícia Abravanel diz que sua irmã Renata ajudou na amamentação de Jane

Patrícia Abravanel deu à luz Jane, sua segunda filha, há seis meses. Nesta quinta-feira, 12, ela respondia perguntas de seus seguidores no Stories do Instagram quando foi questionada se ainda amamentava a menina. Respondeu que não, mas que contou com a ajuda da irmã Renata.

"Parei quando ela completou três meses. Sempre tive que complementar e muitas vezes a Renata, minha irmã, doava o leite dela para complementar. Aí não teve jeito, o bebê percebe que mamadeira é mais rápido e esquece o peito", respondeu Patrícia.

Renata deu à luz Nina, sua primeira filha, poucas semanas antes de Patrícia. Nina nasceu no dia 14 de dezembro do ano passado, enquanto Jane veio ao mundo no dia 9 de janeiro de 2018.

Há alguns dias, Patrícia revelou que sofreu abortos espontâneos antes de ter Jane. Ela já era mãe de Pedro, que hoje tem quatro anos, quando perdeu dois bebês. "Eu fiz cesárea do Pedro, então tive que esperar um ano (para ter outro filho). Aí esperei e comecei a tentar. Quando veio, eu fiquei tão feliz! Porém, duas semanas depois, tive um sangramento. Fiquei deprê, três dias sem sair de casa. Aí tive outro, tive a perda de dois bebês antes da Jane. E aí eu enlouqueci, fiquei mais ansiosa e vi que não é assim fácil ter um filho. Gravidez é um presente de Deus", finalizou.