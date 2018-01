Patrícia Abravanel compartilha vídeo mostrando sua filha recém-nascida, Jane

A menina, filha da apresentadora com Fábio Faria, nasceu no último dia 10 de janeiro - Foto: Estrelando

Patrícia Abravanel publicou no Instagram, nesta quarta-feira, 17, um vídeo emocionante com imagens da chegada de sua filha, Jane. A menina, filha da apresentadora com Fábio Faria, nasceu no último dia 10 de janeiro.

O vídeo mostra o momento em que Patrícia pega a filha no colo pela primeira vez, a visita dos amigos e familiares e quando Pedro, o primeiro filho da apresentadora, vê a irmã mais nova.

"Jane, minha filha amada, quanta alegria você trouxe para a nossa família! Peço a Deus que te proteja, te fortaleça e resplandeça sobre você. Já te amo tanto que sei que todo esse amor só pode vir de Deus. Ele será sempre com você, seja forte e corajosa, entrega seus caminhos ao senhor, confia nele e o mais ele fará", escreveu Patrícia na legenda.