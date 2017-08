Patricia Abravanel ataca Fernanda Lima após críticas a Silvio Santos

A apresentadora Fernanda Lima voltou a criticar Silvio Santos. Em sua conta no Instagram, ela reproduziu um trecho do texto de Milly Lacombe, publicado no jornal Folha de S. Paulo, em que a jornalista repreende o dono do SBT por seus recentes comentários machistas. Filha de Silvio Santos, Patricia Abravanel foi ao post e saiu em defesa do pai.

"Nossa @fernandalimaoficial, estou com a maior preguiça de você. Qual sua intenção? Quer aparecer?", escreveu Patricia. "Pode deixar, vou parar de te seguir, mas não me aguentei #preguiçaMASTER!! Tudo é um mimimi, mais leveza!", completou a apresentadora do SBT, que apagou o comentário algum tempo depois.

A "briga" entre Silvio Santos e Fernanda Lima começou no início de julho. Durante uma edição de seu programa, o apresentador declarou que a global era "magrela, muito magra" e que com ela "não teria nem amor nem sexo", fazendo alusão ao Amor & Sexo, programa apresentado por Fernanda na Globo.

Em entrevista ao Pânico na Band, a apresentadora rebateu: "Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo, mas, nesse quesito, eu perguntaria: 'Silvio, por que não te calas?'"

Uma semana depois, Silvio deu a tréplica e afirmou que "não se calaria mais".

