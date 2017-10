Pátio Central Shopping recebe exposição fotográfica “Mulheres de Peito – Cicatrizes de Vitórias”

Com o objetivo de chamar a atenção sobre a importância da prevenção do câncer de mama – tipo de câncer que mais atinge mulheres no Brasil –, o Pátio Central Shopping promove durante o mês, atividades em alusão ao Outubro Rosa.

A partir das 8 horas desta segunda-feira, 02, tem início a exposição fotográfica “Mulheres de Peito – Cicatrizes de Vitórias”, que reúne imagens de pacientes atualmente em tratamento contra o câncer ou em fase de acompanhamento.

De segunda a sábado, 07, com início às 14 horas, o grupo Mulheres de Peito também ofertará oficinas de artesanato, na Praça de Eventos do Pátio Central. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Em continuidade à programação do Outubro Rosa, na última semana do mês, as mulheres da Rede Feminina de Combate ao Câncer realizam um bazar com produtos da campanha, distribuição de material informativo e orientação sobre a prevenção e tratamento da doença. O evento também será realizado na Praça de Eventos do Pátio Central, entre os dias 23 e 28, das 12h às 17h.

Serviço

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1380 – Centro. O funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.

