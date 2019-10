Deive Leonardo vem a Campo Grande na próxima semana

O pastor Deive Leonardo conta que começou seu caminho de pregação por um chamado de Deus - Foto: Divulgação/Assessoria

O pastor Deive Leonardo estará em Campo Grande com sua turnê "O melhor dia da minha vida" no dia 2 de novembro, às 19h e às 21h, no teatro Dom Bosco.

O pastor Deive Leonardo conta que começou seu caminho de pregação por um chamado de Deus, sendo uma ferramenta do mestre para a salvação e transformação dessa geração. Deive Leonardo, conhecido nas redes sociais como um grande pregador, carregando palavras de paz por onde passa. Em sua palestra o pastor levará a todos momentos, palavras, reflexões e conforto diante daquilo que mais o incomoda.

O Melhor dia da minha vida é pensando para todos aqueles que precisam esquecer as pedras do caminho e olhar para frente com outro olhar, com mais perseverança e alegria. Podemos dizer que este encontro com o Pastor Deive é algo transformador, em que as pessoas enxergarão a real necessidade e existência de Jesus em suas vidas.

