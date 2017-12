Partituras de canções brasileiras serão disponibilizadas pela internet - Reprodução

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) lança, nesta quarta-feira (20), o projeto Partituras Brasileiras – Songbook Internacional Online. O trabalho reúne partituras de música popular, erudita e bandas de música brasileiras, que serão disponibilizadas nos portais da fundação e do Ministério da Cultura.

O objetivo é contribuir para a difusão internacional da música brasileira. O material será disponibilizado em português, inglês, espanhol e francês, com possibilidade de extensão para o chinês mandarim e o alemão.

A seleção das partituras contou com a participação de instituições e especialistas em pesquisa musical do Brasil. Os critérios foram o equilíbrio na distribuição entre os autores, a excelência estético-formal do repertório e a relevância da obra e dos autores para a criação musical brasileira.

Serão disponibilizados sete volumes de partituras, três de música popular, duas de música erudita e duas de bandas de música. O primeiro volume de música popular estará disponível na próxima semana. Os demais serão lançados em janeiro de 2018.

Entre os autores que terão partituras presentes no Songbook estão Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Ernesto Nazareth, Milton Nascimento e Francisco Mignoni. Também estarão disponíveis partituras de hinos, como o nacional, o da bandeira e o da independência.

As partituras também serão enviadas às embaixadas do Brasil pelo mundo. "Queremos que este material chegue a conservatórios e escolas de música dos mais diversos países. Nosso objetivo é que estudantes e músicos estrangeiros possam tocar lá fora nossa música brasileira", destacou o coordenador do Centro da Música da Funarte, Marcos Souza.