Partido é condenado a pagar mais de R$ 1 mi por usar música de Eminem

A Suprema Corte neozelandesa determinou que o Partido Nacional da Nova Zelândia incorreu em violação dos direitos autorais de uma música de Eminem que foi empregada na campanha eleitoral de 2014. As informações são do site Mashable.

Para tentar a reeleição, o partido utilizou em suas propagandas eleitorais uma música parecida com a base instrumental de Lose Yourself, de 2002, do rapper norte-americano. A canção apareceu no filme 8 Mile, estrelado por Eminem.

Após ser condenado por copiar a música para sua propaganda, o partido deverá pagar 600 mil dólares neozelandeses - o equivalente a R$ 1,3 milhão - em danos a serem pagos à Eight Miles Style, que produziu a canção.

Segundo o jornal britânico Guardian, a propaganda foi ao ar 186 vezes na televisão local no período de 11 dias.