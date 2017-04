Participante do 'Masterchef' revela ser pai do filho de um casal de amigas

No episódio do Masterchef da última terça-feira, 25, Victor Vieira, publicitário por formação, revelou que é pai do filho de um casal de amigas.

O cozinheiro contou que mora há cinco anos em Xangai, na China, mas que se considera um cidadão do mundo. "Um dos grandes reflexos de viver essa vida internacional é ter tido um filho, lindo, que tem um ano e ele tem quatro nacionalidades: metade brasileiro, 1/4 japonês, 1/4 americano, made in China (feito na China)", afirmou Victor.

Mas a parte que mais emocionou os espectadores foi quando ele explicou que a criança é dele e duas amigas homossexuais. "Eu tive esse filho com um casal de amigas gays e hoje a gente é uma família moderna e feliz", revelou o cozinheiro.

