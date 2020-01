Parque temático traz réplica de dinossauro e piscina de bolinhas a Campo Grande

Réplica de um Tiranossauro Rex gigante com altura superior a 5 metros - Foto: Divulgação/Assessoria

As férias escolares estão acabando para a maioria dos alunos da rede pública e privada, mas a diversão continua no Shopping Campo Grande. Inspirado nos tempos jurássicos, o Dino’s Towers foi instalado na Praça Central do estabelecimento, com várias atrações que trazem muita aventura para animar a garotada, e deve permanecer até o dia 29 de março.

O parque indoor conta cerca de 880 mil bolinhas, torres acima dos 8 metros de altura com 2 tobogãs em meio a uma decoração de selva. Há também um dragão inflável com mais de 4 metros de altura, onde as crianças podem invadir seu interior para garantir mais emoção às brincadeiras.

Completando as atividades, as crianças podem aproveitar o giro radical. Somado a isso, luzes de led e a réplica de um Tiranossauro Rex gigante com altura superior a 5 metros, além de sons e movimentos mecatrônicos que simulam um animal real, deixam a experiência ainda mais incrível e interativa.

Serviço - Dino’s Towers

Valor: R$ 30 (meia entrada) - demais valores podem ser consultados junto a recepção do evento

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande

Data: até 29/03

Não há restrição de idade

Horários de funcionamento: 10h às 22h