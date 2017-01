Parque da Vila tem shows gratuitos na capital paulista

No triângulo formado pelas ruas Medeiros de Albuquerque, Aspicuelta e Harmonia, na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, o Parque da Vila é palco na tarde de hoje (21) de um festival gratuito de música instrumental, que ocorre todos os finais de semana até fevereiro. O local, que foi inaugurado oficialmente em abril do ano passado, se transformou em espaço de lazer e cultura da cidade de São Paulo.

Realizado pela Muda Cultural em parceria com o Armazém da Cidade, o festival apresenta uma vasta programação, principalmente nos ritmos de choro e jazz. Na tarde de hoje, a partir das 13h, o público pode aproveitar o Jazz na Rua, Hercules Gomes e Rodrigo Y Castro DUO e o DJay Ed.

Amanhã (22), o festival conta, também a partir das 13h, com shows de Alexandre Ribeiro e de Michi Ruzitschka, acompanhado de Guilherme Ribeiro.

Parque

Durante os meses de programação, o Parque da Vila é um espaço aberto de convivência e entretenimento urbano. Além de atividades livres na rua, o espaço agrega galerias de cultura, ateliês e restaurantes, tendo no centro do parque o conhecido Beco do Batman.

Segundo o Armazém da Cidade, um dos organizadores do festival de música, o projeto pretende contribuir para a democratização do acesso a atividades culturais por meio da realização de eventos gratuitos em local de fácil acesso.

Festival

O festival gratuito de música instrumental conta com 44 atrações musicais além de oficinas e palestras. São ao todo 34 shows de artistas do gênero e dez DJs. O festival teve início em 3 de dezembro e segue com atividades gratuitas em todos os finais de semana até fevereiro.

